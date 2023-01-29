29 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГИБДД

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил четырех пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге водитель иномарки выехал на тротуара и сбил четырех человек, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Инцидент произошел 28 января, около 22.00 на ул. Готвальда, 19д.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле Авео", двигаясь по ул. Готвальда со стороны ул. Черепанова в сторону ул. Машинистов, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и уходя от столкновения с автомашиной, заканчивающей поворот налево, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов. В ДТП пострадали четверо человек, в том числе семнадцатилетний подросток. Пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами.

"Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем автомобиля "Шевроле Авео" находилась 20-летняя девушка, со стажем вождения один год. Девушка пояснила, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь от подруги. Решила, что успеет проехать перекресток, но выехала на запрещающий сигнал светофора. При виде встречной автомашины, попыталась уйти от столкновения, в результате чего, допустила наезд на четырех пешеходов, среди которых оказался несовершеннолетний. На месте дорожных аварий работали сотрудники Госавтоинспекции, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников", - говорится в сообщении.


Теги: иномарка, ДТП, тротуар, Шевроле Авео



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