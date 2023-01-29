29 Января 2023
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Фото: Дума ТВ

"Янки, вон с Украины!" Володин назвал Украину полигоном Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал Украину полигоном Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что янки [прозвище жителей США - примеч. ред.] должны уйти.

"9 лет назад в результате госпереворота в Киеве власть перешла под внешнее управление Вашингтона, был установлен марионеточный нацистский режим. Для удержания на Украине своего влияния Вашингтон вместе с киевским режимом лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию: закрыли неугодные СМИ, запретили политические партии, устроили гонения на церковь. Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили.США всегда так поступали со своими колониями", - пишет Володин.

Он также сказал, что американцы не считаются с потерями, украинцев используют как расходный материал, и что спецоперация России стала освободительной для Украины от американских колонизаторов.

"Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию. Специальная военная операция стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов. Янки, вон с Украины!" - высказался Володин.

Теги: колония, Украина, НАТО, Вашингтон, Вячеслав Володин, спецоерация



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