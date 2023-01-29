29 Января 2023
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Фото: vinteresah.com

В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

При этом он оговорился, что НАТО будет готова ответить только в том случае, если РФ перейдет красную линию, вторгнувшись в одну из стран - членов альянса.

Бауэр подчеркнул, что входящие в НАТО государства должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России.

"Тот факт, что у вашего врага оружие лучше, является проблемой не вашего врага. Это ваша проблема", - приводит его слова ТАСС.

Во время интервью поднимался вопрос введения "военной экономики в мирное время", однако Бауэр признал, что этот процесс будет сложным.

Теги: НАТО, конфронтация с Россией, Роб Бауэр



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Ранее 29.01.2023 10:43 Мск Готовность НАТО к конфронтации с Россией не изменит целей спецоперации России


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