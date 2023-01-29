В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

При этом он оговорился, что НАТО будет готова ответить только в том случае, если РФ перейдет красную линию, вторгнувшись в одну из стран - членов альянса.

Бауэр подчеркнул, что входящие в НАТО государства должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России.

"Тот факт, что у вашего врага оружие лучше, является проблемой не вашего врага. Это ваша проблема", - приводит его слова ТАСС.

Во время интервью поднимался вопрос введения "военной экономики в мирное время", однако Бауэр признал, что этот процесс будет сложным.