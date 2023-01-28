29 Января 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

В Британии решают, как не допустить попадания танков Challenger 2 к российским военным

Британские военные разрабатывают чрезвычайный план в целях предотвратить попадание танков Challenger 2 в руки российских военных.
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По данным газеты Sun, которые приводит РИА Новости, речь идет о плане, который предусматривает, что танки будут эвакуированы с поля боя в случае их повреждения. Источники издания в сфере обороны заявили, что захват танков российскими военными был бы "кошмаром", поскольку российская сторона смогла бы тогда изучить эту технику.

"Наихудший сценарий заключается в ситуации, когда танк уничтожается, когда линии обороны рушатся, а дружественные силы отступают", - сказал источник издания.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового эскадрона. Вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

На фоне этого правительство Германии решило передать Киеву два танковых батальона. Первым шагом станет отправка роты из 14 танков из запасов бундесвера. США передадут Украине 31 танк Abrams, заявил президент страны Джо Байден. Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов полагает, что танковая армада, которую на Украине анонсировал Запад, не ударит по Крыму - она пойдет на Приднестровье.

Теги: Challenger 2, Британия, Украина, Россия



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