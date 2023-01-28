29 Января 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

В армии США заявили о том, что "конфликт на Украине загнал президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг"

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис полагает, что ход конфликта на Украине загнал президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой шаг приведет их к катастрофе.

По мнению офицера, если Вашингтон решит вооружать ВСУ до зубов и идти на эскалацию противостояния, это неизбежно приведет к ядерной войне, а если откажется от интенсивных поставок боевой техники – загонит Зеленского в безвыходную ситуацию, отмечает Дэвис в статье для 19Fortyfive, его цитирует РИА Новости. Результатом, рассуждает Дэаивс, может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж.

Подполковник подчеркнул, что единственным правильным решением для США было бы положить конец конфликту и заключить соглашение на взаимоприемлемых условиях, не создав при этом предпосылок для новой мировой войны.

Теги: Дэниел Дэвис, США, армия



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