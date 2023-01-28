НОК Украины обсудит возможный бойкот Олимпиады-2024 в Париже

Национальный олимпийский комитет Украины соберется на внеочередную ассамблею, чтобы обсудить возможность бойкота летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщил депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2020 г. Жан Беленюк.

Внеочередная генассамблея соберется 3 февраля, бойкот возможен в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования, отметил Беленюк.

"Явно все идет к тому, что их вернут ... так что это событие будет иметь серьезные последствия", - цитирует "Ъ" политика.