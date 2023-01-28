Пригожин задал неудобный вопрос после прямой линии губернатора Петербурга Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что в ходе прямой линии губернатор Петербурга Александр Беглов обвинил «неких злоумышленников» в проблемах сферы ЖКХ. Чиновник не назвал конкретных фамилий, но высказывалось мнение, что он мог указывать на причастность к этому предпринимателя.

«Свою позицию я сформулировал 20 января в ответе номер 1029. Поэтому на вопрос, обвинил ли Александр Дмитриевич Беглов меня в преступных схемах и в том, что я заказывал статьи, я отвечаю: «Меньшикова знал, Елизарова знаю. А кто такой Беглов?» — задал неудобный вопрос градоначальнику Евгений Пригожин.

Ранее он дал большое интервью «Невским новостям», в котором обличил бюрократическую машину Смольного при действующем губернаторе.