В Чехии кандидат в президенты Бабиш признал поражение в гонке

В Чехии бывший премьер-министр Андрей Бабиш признал поражение на президентских выборах.

Он поздравил своего оппонента Петра Павла с тем, что он стал следующим президентом республики, и призвал его быть президентом всех граждан, воспринимать их проблемы и бороться за интересы страны, сообщает телеканал CT24.

Явка во втором туре президентских выборов составила 70,25% избирателей, что больше, чем на президентских выборах в 2013 и 2018 гг. Андрей Бабиш получил 2,4 млн голосов (42%). Петр Павел победил с 3,36 млн голосов (58%).