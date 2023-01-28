28 Января 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Азербайджан полностью остановил подачу газа в Нагорный Карабах из Армении

Азербайджан полностью остановил подачу газа в Нагорный Карабах из Армении. В связи с этим подачу газа в столицу непризнанной республики – Степанакерт – в ближайшее время остановят.

"Азербайджан полностью отключил газоснабжение Армении от Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха). Из-за этого газоснабжение города Степанакерта скоро будет прекращено", - цитирует "Ъ" сообщение информационного штаба Нагорного Карабаха.

О том, что Азербайджан перекрыл газоснабжение населенных пунктов Нагорного Карабаха, стало известно 17 января. При этом сообщалось, что газ в республику не поступает и что жители используют его остатки в трубах.

Теги: Азербайджан, Армения, Степанакерт, Нагорный Карабах



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