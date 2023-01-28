Приостановлен процесс вступления Швеции в НАТО

Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем сообщил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления в НАТО приостановлен. Он выразил надежду, что договориться с Турцией о вступлении в альянс удастся на саммите МИД стран НАТО в Вильнюсе в июле.

"События последних нескольких недель временно приостановили процесс вступления в НАТО... Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе", - цитирует "Ъ" слова Тобиаса Билльстрема газете Expressen.

Очередной саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 г.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана. Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена. По его словам, власти республики могут продолжить процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции.