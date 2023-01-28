28 Января 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ЛНР из-за удара из HIMARS по больнице погибли 14 пациентов

Сегодня в Новоайдаре (ЛНР) около 7.30 утра армия Украины нанесла намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы, сообщает Минобороны РФ.

В клинике лечатся как военные, так и гражданские. Погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал. Всем пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность.

Теги: ЛНР, Новоайдар, больница, удар,



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