В ЛНР из-за удара из HIMARS по больнице погибли 14 пациентов

Сегодня в Новоайдаре (ЛНР) около 7.30 утра армия Украины нанесла намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы, сообщает Минобороны РФ.

В клинике лечатся как военные, так и гражданские. Погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал. Всем пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность.