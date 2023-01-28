Белорусская теннисистка Соболенко выиграла Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпиона Австралии (Australian Open) 2023 года.

В финале Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Счёт матча — 4:6, 6:3, 6:4.

Соболенко впервые выиграла трофей серии турниров Большого шлема. До этого на них из белорусских теннисисток побеждала только Виктория Азаренко (также Australian Open в 2012 и 2013 годах).

Напомним, что в данный момент белорусские и российские спортсмены выступают на соревнованиях без национального флага.

Отметим также, две российские теннисистки, Алина Корнеева и Мирра Андреева, вышли в финал юниорского Australian Open. Победу в итоге одержала Корнеева (6:7 (2:7), 6:4, 7:5).

29 января в мужском финале Australian Open сыграет серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.