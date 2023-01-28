Евгений Пригожин оценил перспективы Игоря Стрелкова в ЧВК "Вагнер"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин высказался о перспективах Игоря Стрелкова в ЧВК «Вагнер», отметив, что его авторитет среди бойцов находится ниже канализации.

Журналисты поинтересовались у Пригожина есть ли у Игоря Стрелкова перспективы работы в ЧВК «Вагнер». Бизнесмен рассказал, что Герой России Андрей Трошев пригласил Стрелкова в Луганск – там его ждет стандартная процедура, на которой экс-министру обороны ДНР придется ответить на различные вопросы, в том числе о сдаче Славянска.

«На совете командиров, озлобленных на него, пару десятков человек скажут ему: «У***к, ты зачем сюда приехал, тварь е***я?». Потом зададут вопросы: «Зачем ты, сученок, сдал Славянск? Расскажи, как ты брал деньги, тварь поганая, у Ахметова для того, чтобы сбежать из него? Расскажи, как ты бросил пацанов, гаденыш?». И все остальные вопросы. Вероятнее всего, на этом жизнь Стрелкова не закончится. Но вопросы будут заданы», – заявил Пригожин.

В случае, если командиры примут решение принять Стрелкова, он будет отправлен в тренировочный лагерь, где вопросы повторятся, возможно с пристрастием. А через пару месяцев его бросят в самое пекло, подчеркнул бизнесмен. Там Стрелков должен будет доказать свою надежность, отметил он.

Напомним, ранее Пригожин рассказал, что принимать Игоря Стрелкова в ЧВК «Вагнер» будет Герой России Андрей Трошев.