28 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Медведев оценил перспективу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал заявление министра обороны Италии за его слова о поставках Украине бронетехники, а также привел возможный сценарий третьей мировой войны. 

"Несть числа дуракам во властных структурах Европы. Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву "м"", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Соседи одарённого министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли ещё дальше.

"Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и, опять же, мировую войну. Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху", - написал Медведев.

Впрочем, говорит Медведев, чего ждать от предпринимателя с незаконченным высшим образованием и его скудоумных соседей, которые в пандемию накачивались прямо на рабочих местах, расположенных по адресу Даунинг-стрит, 10.

"Хотя дух Уинстона Черчилля был бы доволен преемниками", - полагает Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Минобороны, Италия



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