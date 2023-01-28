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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Заочная полемика между Пригожиным и Стрелковым продолжается

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, продолжая заочную полемику с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым, сообщил, есть ли у последнего перспективы службы в "Вагнере".
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"Телефон Трошева (представитель Пригожина) ему (Стрелкову) передали. Насколько мне известно, он сделал один звонок, пока ни о чем не договорились. Уверен, что Стрелков поведет себя, как законченное ссыкло", - цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин добавляет, что далее дела будут обстоять так: Трошев пригласит Стрелкова в Луганск, где последнему предстоит попасть на совет командиров, который только и может определить человека на любое, даже в составе отделения, командное звено.

"На совете командиров пара десятков озлобленных на него человек скажут ему: "*****, ты зачем сюда приехал? Потом зададут вопросы: "Зачем ты, *******, сдал Славянск? Расскажи, как ты брал деньги, тварь поганая, у Ахметова, чтобы сбежать из него? Расскажи, как ты бросил пацанов, гаденыш". Вероятнее всего, на этом жизнь Стрелкова не закончится, но вопросы будут заданы, без них – никак, ведь он идет в коллектив, где каждый должен прикрыть спину товарищу. Этот человек не славится своей отвагой, мужеством, надежностью", - говорит Пригожин.

Оставить Стрелкова командиры согласятся только в том случае, если "ключевое слово" скажет лично глава ЧВК "Вагнер". После этого Стрелкова ждет тренировочный лагерь.

"Если он в лагере начнет "буксовать", ему эти вопросы будут задавать снова и снова. Возможно, с пристрастием. Если все пройдет благополучно, через месяц-другой его бросят в самое пекло, где он должен будет доказать свою надежность. Останется жив - я пожму ему руку, попробует сбежать – поссу на его лицо, погибнет героем – похороним с почестями. Собственно говоря, такая перспектива работы в ЧВК "Вагнер" у Стрелкова", - сказал Пригожин.

Есть и второй вариант, говорит Пригожин: прийти, обучиться и воевать обычным штурмовиком, день за днем, подвиг за подвигом отстаивая свое место командира отделения штурмовой группы или другие по квалификации, возможности и авторитету места.

"А авторитет (у Стрелкова), могу честно сказать, среди бойцов ЧВК "Вагнер", да и почти среди всех бойцов, которые сейчас на Донбассе, - не ниже плинтуса, а ниже городской канализации. Так что добро пожаловать, господин Стрелков, в наш дружный коллектив", - сказал Пригожин.

Теги: Евгений Пригожин, Игорь Стредков, ЧВК Вагнер



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