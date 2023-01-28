Шольц заявил, что "войны России и НАТО быть не должно"

Канцлер Олаф Шольц пообещал жителям Германии тщательно взвешивать все шаги по Украине, и осуществлять их только вместе с партнерами.

"Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне", - приводит ТАСС заявление Шольца, сделанное в еженедельном обращении, текст которого опубликовала пресс-служба правительства.

Он утверждал, что Берлин "предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно".

"Я обещаю вам, что безопасность Германии постоянно остается в центре внимания. Наша цель ясна – у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы", - отметил канцлер.