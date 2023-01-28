Госдума рассматривает более 20 законопроектов, предусматривающих отсрочку от мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в нижней палате парламента продолжается работа над документальным закреплением отсрочек от мобилизации.

"В настоящее время в "законодательном пакете" комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме. Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.

Работа продолжается, и она не останавливалась, идет согласование, уточнил политик.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке". 17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы.