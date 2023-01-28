28 Января 2023
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Общество Пермский край
Фото: пресс-служба ОМК

В Прикамье за миллиард построят поликлинику

В Чусовом по адресу Коммунистическая, 19 началось строительство поликлиники на 400 посещений в смену. Учреждение обойдется в 1 млрд руб.

Стройплощадку будущей поликлиники проинспектировал во время визита в Чусовой губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Объект будет представлять собой корпус переменной этажности (четыре и шесть этажей). Общая стоимость объекта составляет 1 млрд руб. Из них 212 млн руб. направлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", остальные – средства краевой Адресной инвестиционной программы, сообщает администрация Пермского края.

После завершения работ в новом здании будут работать врачи-терапевты и узкие специалисты, которые сейчас ведут прием пациентов в помещениях в трех жилых многоквартирных домах (на ул. Ленина, 46, ул. Мира, 9 и ул. Коммунистическая, 3а). В новом здании разместится диагностическая база, отделение реабилитации, дневной стационар, центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Всего к медучреждению будет прикреплено порядка 47 тыс. взрослых жителей Чусовского городского округа. Работы на объекте выполняет пермская компания ООО "Рекон Строй", с которой был заключен контракт в конце 2022 г. Руководитель подрядной организации Сергей Васильев сообщил губернатору, что на сегодня котлован готов на 65%.

"Уже забито 60 свай, работы идут в графике, рассчитываем завершить строительство в августе 2024 г.", - сказал Васильев.

Теги: Чусовой, поликлиника, Дмитрий Махонин, Сергей Васильев



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