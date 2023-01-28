Стрельбу в Восточном Иерусалиме назвали терактом

Полиция Израиля предварительно квалифицировала новый инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме, случившийся сегодня утром, как теракт.

"Предварительный отчет – подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме. Только что получено сообщение о стрельбе в Городе Давида в Иерусалиме. В результате стрельбы есть двое раненых. Стрелявший подозреваемый нейтрализован. На место происшествия направлены крупные силы полиции", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы израильской полиции.

Это второй подобный случай в городе менее, чем за сутки – первый случился вечером 27 января у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.