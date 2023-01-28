Российские военные в зоне СВО уничтожили ДРГ

Российская разведка и артиллерия в ночь на субботу на Авдеевском направлении уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск.

Российские разведчики при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, таких как тепловизоры и приборы ночного видения, выследили группу, пытавшуюся пересечь линию фронта и проникнуть в Россию, пишет РИА Новости. Бойцы ВС РФ скорректировали по украинским боевикам огонь 152-мм орудий "Гиацинт" и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

По данным разведки, украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована.