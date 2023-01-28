В Челябинской области столкнулись шесть машин

В Ашинском районе Челябинской области произошла массовая авария – столкнулись шесть автомобилей.

Столкновение произошло сегодня в 11.50 на 1557 км трассы Москва – Челябинск. Все участвовавшие в ней автомобили ехали попутном направлении в сторону Москвы, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.

В результате водитель автомобиля "Исудзу" получил травмы. На месте ДТП работают три экипажа ДПС, введено реверсивное движение. Обстоятельства уточняются.