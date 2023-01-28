28 Января 2023
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Спорт В России За рубежом
Фото:stroi.mos.ru

В МОК полагают, что россияне смогут участвовать в Олимпиаде-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах полагает, что спортсмены из России и Белоруссии могут поучаствовать в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

"Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии – исключать спортсменов на основании их паспортов", - цитирует Spiegel заявление Баха, сделанное в кулуарах чемпионата мира по санному спорту в Оберхофе.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго выступила за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 (она пройдет во французской столице), но только под нейтральным флагом.

"Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и их нельзя лишать соревнований. Но, как и большая часть мирового спортивного движения, я выступают за то, чтобы делегация россиян выступала под нейтральным флагом", - заявила Идальго.

Теги: Томас Бах, МОК, Олимпиада-2024, Париж



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