В Армении появится добровольная срочная служба женщин в армии

В армянской армии появится добровольная срочная служба женщин. Детали инициативы привел премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении по поводу отмечаемого сегодня в стране Дня армии.

"В ближайшее время планируем внедрить в республике Армения совершенно новый институт добровольной срочной службы женщин, и сегодня я должен сказать особые слова признательности в адрес тех наших сестер, которые осуществляют контрактную службу в нашей армии, в том числе и боевую службу", - цитирует Пашиняна его пресс-служба.

Он заявил также, что власти пополняют армию Армении современным вооружением и техникой, стараясь максимально поощрять также местных производителей.