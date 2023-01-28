В Нижневартовске депутаты потребовали решить вопрос с парком Победы

Депутаты городской думы Нижневартовска на совместном заседании профильных думских комитетов напомнили мэрии муниципалитета об одном из наболевших вопросов, которые уже не первый год остаются нерешенными в городской повестке.

Депутат от избирательного округа № 1 Андрей Лицук поинтересовался планами администрации на реконструкцию городского парка Победы. Аттракционы в нем демонтировали в ноябре 2021 года, поскольку они пришли в негодность, а их эксплуатация стала попросту опасной. Муниципалитет планировал обновить рекреационную зону в центре города за счет концессионера, но инвестора, готового вложить порядка 414 миллионов рублей, так и не нашли.

«Я хотел бы уточнить, что у нас с планами по реконструкции парка Победы?», — задал вопрос Лицук в ходе обсуждения отчета главы города.

Заместитель главы Нижневартовска по экономике и финансам Ирина Мурашко сообщила, что от обновления парка власти муниципалитета не собираются отказываться. Тем более, нижневартовцы постоянно напоминают о заброшенной территории в соцсетях и городских пабликах. Поэтому пришлось пожертвовать менее популярным проектом, о котором, кажется, жители уже позабыли, — технопарком «Кванториум».

«В четвертом квартале нами направлено предложение в департамент недропользования ХМАО о переносе части средств компании „Роснефть“, запланированных на строительство „Кванториума“, на реконструкцию парка Победы», — прокомментировала Мурашко.

Замглавы уточнила, что предложение пока находится на рассмотрении руководства компании «Роснефть». Речь идет о переносе сумме порядка 125 миллионов рублей из спонсорского проекта нефтяников. Получить ответ администрация ожидает в феврале.