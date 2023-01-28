В ВВС США заявили о "скорой войне с Китаем"

Американский генерал ВВС Майк Минихан в разосланной подчиненным служебной записке заявил о том, что следует готовиться к войне с Китаем. Военное противостояние может начаться в ближайшие два года, потому что Китай может воспользоваться отвлечением США и Тайваня на свои президентские выборы в 2024 г., чтобы атаковать остров.

"Надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 г. <...> Команда Си (Цзиньпина), причина и возможности – все настроено на 2025 г.", - приводит РБК детали записки, ссылаясь на публикации NBC и Washington post.

Записка адресована всем командирам авиагрупп в американских ВВС, им поручено доложить до 28 февраля обо всех ключевых усилиях по подготовке к сражениям с китайской армией. Генерал призвать сформировать "укрепленную, готовую, интегрированную и гибкую маневренную группу объединенных сил, готовую сражаться и побеждать" в зоне боевых действий близ Тайваня. Он посоветовал отработать в феврале стрельбу по семиметровым мишеням, обновить свои контакты для чрезвычайных ситуаций, а также усложнить тренировки.