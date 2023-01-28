28 Января 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

В Конгрессе США решили ограничить возможность Байдена распоряжаться нефтью

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ограничении возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва. В поддержку этого решения проголосовал 221 конгрессмен, против выступили 205. Голосование шло шесть часов.

Инициативу поддерживают республиканцы, которые имеют большинство в Палате представителей, пишет "Ъ". Проект предполагает, что президент США сможет высвобождать нефть из резерва только в случае, если он одобрит увеличение внутренней добычи нефти и газа на федеральных землях в соответствующих объемах.

Сенат, который контролируют члены Демократической партии, инициативу не одобряет.

Теги: Джо Байден, Конгресс, США, нефть



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