В Конгрессе США решили ограничить возможность Байдена распоряжаться нефтью

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ограничении возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва. В поддержку этого решения проголосовал 221 конгрессмен, против выступили 205. Голосование шло шесть часов.

Инициативу поддерживают республиканцы, которые имеют большинство в Палате представителей, пишет "Ъ". Проект предполагает, что президент США сможет высвобождать нефть из резерва только в случае, если он одобрит увеличение внутренней добычи нефти и газа на федеральных землях в соответствующих объемах.

Сенат, который контролируют члены Демократической партии, инициативу не одобряет.