28 Января 2023
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Общество Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.ru

В Дагестане устранили аварию, из-за которой несколько тысяч жителей оставались без электричества

В Махачкале восстановлена работа трансформатора, нарушенная после аварии на подстанции "Махачкала-110".

Энергетики ввели в работу трансформатор 25 тыс. кВА, который был установлен на подстанции "Махачкала-110" взамен вышедшему из строя оборудованию аналогичной мощности, сообщает "Россети Северный Кавказ". Это позволит в полном объёме и без временных перерывов обеспечить электроснабжение жителей микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского.

На подстанции была создана временная схема подачи электроэнергии: работал дополнительный передвижной трансформатор 16 тыс. кВА на период выполнения комплекса мероприятий по транспортировке трансформатора, его установке и вводу в эксплуатацию. Благодаря этому удалось сократить количество потребителей, попадающих одновременно под ограничения электроснабжения, до 5 тыс. жителей.

Теги: Россети Северный Кавказ, подстанция, Махачкала-110



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