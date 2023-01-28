В Госдуме полагают, что Запад реализует на Украине программу гитлеровцев

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет полагает, что западные страны в лице США начали реализовать на Украине программу гитлеровцев по геноциду славянского народа.

"По сути, мы видим, что западные страны, в лице США, вооружая киевский режим, реализовывают на Украине программу Гитлера по геноциду славянского народа", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, в западном сценарии украинскому народу уготовлена роль жертвы, которую не жалко положить на "алтарь войны" во имя главной геополитической цели – "ослабление России, порабощение ее народа и установление контроля над природными ресурсами".

"К сожалению, Украина и украинский народ одурманены и не понимают, что их просто использовали, чтобы натравить на Россию. Американцы десятилетиями закладывали и взращивали в украинском народе идеологию ненависти, которая по своей сути разрушительна, что и сыграло злую шутку с Украиной. Теперь только Россия является оплотом защиты славянской цивилизации, и мы обязаны одержать вверх в этой цивилизационной схватке", - сказал депутат.