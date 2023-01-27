27 Января 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Замкомандующего Народной милиции ЛНР спрогнозировал освобождение ДНР в ближайшие месяцы

Российские подразделения теснят противника со стороны Угледара и Артемовска и планируют освободить Донецкую Народную Республику (ДНР) в ближайший месяц-полтора, сообщает командир спецназа "Ахмат", замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

"Противник потихоньку начинает, очень сильно теряя в человеческом ресурсе, отступать назад <...>. Я думаю, что в ближайший максимум месяц-полтора мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной", - приводит его слова ТАСС.

По его словам, российские подразделения продвигаются вперед, "задвигая противника" со всех сторон. Он пояснил, что продвижению способствует и изменившийся формат ведения боевых действий. Основной акцент делается на поражающие боеприпасы и беспилотные объекты, в том числе дроны-камикакадзе.

В пятницу днем Алаудинов сообщал, что российские подразделения завершают оперативное окружение Артемовска.

Теги: народная милиция ЛНР, освобождение ДНР, спецоперация, Апты Алаудинов



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