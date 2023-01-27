В Сургуте прошли одиночные пикеты обманутых дольщиков

В Сургуте обманутые дольщики дома №2 ЖК "River House" вышли на пикет к зданию городской администрации и "Сургутнефтегазбанку" с требованием выдать им квартиры, которые они ждут уже пять лет, сообщает Муксун.fm со ссылкой на одну из обманутых дольщиц.

Всего ключи от квартир должны получить 36 семей. Квартиры в ЖК они купили еще в 2018 г. По словам дольщиков, ситуацию осложняет процедура банкротства, инициированная "Сургутнефтегазбанком" в отношении их застройщика "СеверСтрой".

После того, как стройка остановилась и застройщик сообщил, что денег нет, к строительству был привлечен инвестор "Столица". Он пообещал, что сургутяне смогут заселиться в уже достроенный пятый дом жилого комплекса. Однако, несмотря на то, что дом уже сдан в эксплуатацию, квартиры люди не могут получить, потому что началась повторная процедура банкротства. Ситуация уже год как не сдвигается с мертвой точки.

Дольщики полагают, что процесс стопорит именно "Сургутнефтегазбанк", который также оспаривает через суды заключенное между дольщиками и застройщиком мировое соглашение. В случае, если суд встанет на его сторону, жильцам "светит" денежная компенсация вместо обещанных квартир,. При этом цены выросли и на те средства, что они вложили в 2018 году, сейчас купить что-то нереально.

«Цены выросли. За те деньги, что мы вложили в 2018 году, сейчас ничего уже не купим», — сетуют дольщики.

Горожане направили коллективное обращение на имя председателя Арбитражного суда ХМАО Дениса Лисянского и прокурора ХМАО Евгения Ботвинкова, в котором просят взять под личный контроль рассмотрение спора о мировом соглашении в суде и восстановить права дольщиков.