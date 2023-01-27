В Сургуте прошли одиночные пикеты обманутых дольщиков

27 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сургуте прошли одиночные пикеты обманутых дольщиков

В Сургуте обманутые дольщики дома №2 ЖК "River House" вышли на пикет к зданию городской администрации и "Сургутнефтегазбанку" с требованием выдать им квартиры, которые они ждут уже пять лет, сообщает Муксун.fm со ссылкой на одну из обманутых дольщиц.

Всего ключи от квартир должны получить 36 семей. Квартиры в ЖК они купили еще в 2018 г.  По словам дольщиков, ситуацию осложняет процедура банкротства, инициированная "Сургутнефтегазбанком" в отношении их застройщика "СеверСтрой".

После того, как стройка остановилась и застройщик сообщил, что денег нет, к строительству был привлечен инвестор "Столица". Он пообещал, что сургутяне смогут заселиться в уже достроенный пятый дом жилого комплекса. Однако, несмотря на то, что дом уже сдан в эксплуатацию, квартиры люди не могут получить, потому что началась повторная процедура банкротства. Ситуация уже год как не сдвигается с мертвой точки.

Дольщики полагают, что процесс стопорит именно "Сургутнефтегазбанк", который также оспаривает через суды заключенное между дольщиками и застройщиком мировое соглашение. В случае, если суд встанет на его сторону, жильцам "светит" денежная компенсация вместо обещанных квартир,. При этом цены выросли и на те средства, что они вложили в 2018 году, сейчас купить что-то нереально.

«Цены выросли. За те деньги, что мы вложили в 2018 году, сейчас ничего уже не купим», — сетуют дольщики.

Горожане направили коллективное обращение на имя председателя Арбитражного суда ХМАО Дениса Лисянского и прокурора ХМАО Евгения Ботвинкова, в котором просят взять под личный контроль рассмотрение спора о мировом соглашении в суде и восстановить права дольщиков.

 

Теги: обманутые дольщики, пикет, квартиры, Сургутнефтегазбанк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети