Председатель думы Нижневартовска поздравил жительниц города, переживших блокаду Ленинграда, с годовщиной ее снятия

Председатель думы Нижневартовска в годовщину снятия блокады Ленинграда Алексей Сатинов навестил пятерых жительниц города, переживших эти 900 дней. Корреспондент Накануне.RU сообщает, что спикер вручил блокадницам памятные подарки и передал поздравления.

В Нижневартовске живут пять женщин, которых начало блокады застало совсем маленькими девочками: младшей было пять лет, старшей исполнилось двенадцать. Сейчас самой младшей нижневартовской блокаднице 74 года.

Галина Андреевна Брызгина, Валентина Борисовна Славицкая, Людмила Петровна Федоренко, Лилия Матвеевна Коробицына и Ида Павловна Александрова награждены почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Будучи детьми от 5 до 12 лет, заморенные голодом, они выстояли под натиском врага и выжили в этом ужасе войны. Мы гордимся, что живем в одном городе с настоящими героями», — поделился председатель нижневартовской думы.

Алексей Сатинов вручил блокадницам приветственные адреса теплые пледы и поздравил с великим днем снятия блокады от имени всех 25 депутатов городской думы.