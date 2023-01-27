Председатель думы Нижневартовска поздравил жительниц города, переживших блокаду Ленинграда, с годовщиной ее снятия

27 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Председатель думы Нижневартовска поздравил жительниц города, переживших блокаду Ленинграда, с годовщиной ее снятия

Председатель думы Нижневартовска в годовщину снятия блокады Ленинграда Алексей Сатинов навестил пятерых жительниц города, переживших эти 900 дней. Корреспондент Накануне.RU сообщает, что спикер вручил блокадницам памятные подарки и передал поздравления.

В Нижневартовске живут пять женщин, которых начало блокады застало совсем маленькими девочками: младшей было пять лет, старшей исполнилось двенадцать. Сейчас самой младшей нижневартовской блокаднице 74 года.

алексей сатинов(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Галина Андреевна Брызгина, Валентина Борисовна Славицкая, Людмила Петровна Федоренко, Лилия Матвеевна Коробицына и Ида Павловна Александрова награждены почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Будучи детьми от 5 до 12 лет, заморенные голодом, они выстояли под натиском врага и выжили в этом ужасе войны. Мы гордимся, что живем в одном городе с настоящими героями», — поделился председатель нижневартовской думы.

Алексей Сатинов вручил блокадницам приветственные адреса теплые пледы и поздравил с великим днем снятия блокады от имени всех 25 депутатов городской думы.

Теги: дума нижневартовска, блокада, алексей сатинов, годовщина снятия блокады



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети