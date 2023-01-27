27 Января 2023
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Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Владимир Путин поручил поднять МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин поручил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году выше уровня инфляции, а также представить предложения о дальнейшем росте МРОТ. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда", - говорится в документе.

Обеспечить выполнение поручения Правительство РФ должно до 1 июля.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил проект закона, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 г. до 16 тыс. 242 руб. в месяц вместо 13 тыс. 890 руб. Центробанк прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%.

Теги: МРОТ, инфляция, Владимир Путин, поручение



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