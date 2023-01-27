Начальник информационного управления ФТС Дмитрий Васильев арестован по делу о взятке

Басманный суд Москвы поместил под арест главу центрального информационно-технического управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о взятке в особо крупном размере. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 марта", - сообщает ТАСС.

Дмитрию Васильеву грозит до 15 лет колонии.

Напомним, высокопоставленный сотрудник таможенной службы был задержан оперативниками ФСБ России на рабочем месте. Он подозревается в хищении с государственных подрядов и получении взяток от подрядчиков.

Васильев начал работу в таможенных органах 7 ноября 2006 года. Должность начальника Центрального информационно-техническое таможенного управления занимает с мая 2021 года. За службу он был награжден медалями "За усердие", "Дмитрий Бибиков", "25 лет Федеральной таможенной службе", нагрудным знаком "Отличник таможенной службы", Почетной грамотой ФТС России, Благодарностью руководителя ФТС России.