Послу Латвии Марису Риекстиньшу дали две недели на то, чтобы покинуть Россию

27 января в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Латвии Атация Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Российской стороной выражен решительный протест.

"Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. «Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами. При этом латвийскому ВПД было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель", .- говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия, однако подчеркнули, что двусторонние связи Риги и Москвы уже разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии.

В частности, в ведомстве напомнили о полной зачистке русскоязычного информационного пространства, ликвидации советского мемориального и культурного наследия и уголовном преследовании россиян.

"Вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии", - заявили в МИД.