На фронт не пойдет: политолог Анпилогов о возможности вступления Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Глава аналитического фонда «Основание», политолог Алексей Анпилогов усомнился в том, что экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) согласится на предложение вступить в ЧВК «Вагнер» и показать свои командные навыки на поле боя.

Ранее с таким предложением к Гиркину выступил предприниматель Евгений Пригожин, тем самым ответивший на заявления деятеля, критиковавшего тактику «музыкантов» в Донбассе и неоднократно говорившего, что он хочет попасть на фронт.

Однако Стрелков предпочел уйти от ответа о возможности своего вступления в «Оркестр», ограничившись встречными требованиями.

«Безусловно, я мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным и считаю, что вся его демагогия – это исключительно пиар и попытка срубить копеечку по-легкому. Но для того, чтобы либо охладить его пыл, либо убедиться в том, что чушь, которую он несет, на мой взгляд, имеет смысл, пускай приезжает. Сумеет воевать – хорошо. Убежит – будем считать дезертиром. Погибнет – похороним, как положено», — сказал бизнесмен после ряда публикаций по теме в Сети.

Несмотря на то, что это предложение еще в силе, Алексей Анпилогов не думает, что экс-глава военного ведомства Донецкой Народной Республики им воспользуется. В своем мнении аналитик основывается на личном опыте знакомства с одиозным критиком спецоперации.

«Могу вам с уверенностью сказать, что господин Гиркин на фронт не пойдет. Я лично знаю Стрелкова, еще с 2014-го года. И я был в числе людей, которые первыми начали помогать небольшой вооруженной группе в Славянске, когда еще никто даже не слышал фамилии "Стрелков" или "Гиркин". Это человек, который слишком любит себя для того, чтобы лично "сидеть в грязном окопе"», — констатировал политолог.

Тем временем другие аналитики высказывают схожее мнение. Ранее эксперт-международник Владимир Джаралла отметил, что отказ от предложения Пригожина для Стрелкова будет равнозначен «политической смерти».