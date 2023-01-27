27 Января 2023
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Спорт В России
Фото: Россия 1

Участие россиян в Азиатских играх все равно будет зависеть от МОК - депутат

Несмотря на имеющееся приглашение от организаторов турнира Азиатские игры, российские спортсмены могут и не получить возможность участвовать в этих соревнованиях. Потому что для участия в Азиатских играх россияне будут вынуждены все равно соблюдать ограничения, наложенные Международным олимпийским комитетом. Последний пока не вынес решение, но, скорее всего, от спортсменов из РФ для участия в международных соревнованиях потребуют отказаться от триколора и выступать под нейтральным флагом. Кроме того, МОК заявил, что всех спортсменов будут проверять на высказывания в поддержку СВО.

"Да, нашим спортсменам предложили участвовать в Азиатских играх, но с соблюдением ограничений, которые накладывает Международный олимпийский комитет, а там главное – это отношение к специальной военной операции", - сообщил член комитета ГД по спорту, депутат ЛДПР Борис Пайкин.

"Именно на основании этой гражданской позиции наших атлетов будут делить на "хороших" русских спортсменов и "плохих" русских спортсменов. Так что вопрос не в площадке – Азиатские игры, конечно, представляют для нас интерес. Вопрос в том, кого и на каких условиях туда допустят", - добавил парламентарий.

Теги: россияне, азиатские игры, мок



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