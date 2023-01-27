Суд арестовал жителя Брянской области, обвиняемого в диверсии с поджогом релейного шкафа

Суд на два месяца арестовал жителя Брянской области, обвиняемого в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде.

Мужчину обвиняют по части 1 статьи 281 УК РФ, ему грозит 15 лет колонии.

О задержании диверсанта сообщалось несколько дней назад. По данным Mash, охрана увидела задымление на железнодорожной станции Сураж, сотрудники вызвали экстренные службы. К моменту их приезда релейный шкаф полностью выгорел.

Преступника вычислили по горячим следам. По одной из версий, диверсионное задание он получил в Москве, когда был там на вахте.