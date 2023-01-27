27 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени арестовали подозреваемых в групповом изнасиловании

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анвара А. 1995 г.р. и Умиджона Э. 1999 г.р., обвиняемых в групповом изнасиловании, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

"Как стало известно из представленных суду материалов, 24 января 2023г. около 23 часов в автомобиле Рено Логан на автомобильной парковке около здания по улице Республики в городе Тюмени обвиняемые с применением насилия совершили иные действия сексуального характера с женщиной 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

По решению суда, обвиняемые будут содержаться под стражей по 25 марта 2023 года.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Теги: групповое изнасилование, подозреваемые, суд, арест



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