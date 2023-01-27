В Белоруссии введут местный сбор за выезд за границу

В Белоруссии с 1 февраля вводится сбор за выезд за границу. Такое решение приняли депутаты Брестского, Витебского и Гродненского регионов, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Сбор будет действовать с 1 февраля 2023 по 1 января 2025 гг.

Плата взымается за выезд механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 т, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. На территории Витебской, Гродненской и Брестской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн, зарегистрированных как в Беларуссии, так и за ее пределами, установлен в размере одной базовой величины (37 белорусских рублей). Его сумма не зависит от количества пассажиров.

Если индивидуальный предприниматель или организация оплатили налог со своего счета, то при выезде за границу нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.