Суд оставил под арестом полицейского и старшину МЧС, обвиняемых в поджоге мэрии города в Челябинской области

Центральный окружной военный суд оставил под арестом двух жителей Бакала Челябинской области, обвиняемых в поджоге администрации города.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 октября в городе Бакал. Неизвестные разбили окно в здании мэрии и забросили два коктейля Молотова. Огонь в течение нескольких минут потушил сторож. В результате пожара оплавился кусочек линолеума и немного подгорел информационный стенд. Никто не пострадал. Были задержаны двое жителей региона. Они являются участниками бакальской рок-группы "Room 32" и состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности. Им предъявлено обвинение п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По версии следствия, 27-летний старший сержант ОВД Бакала Роман Насрыев и 37-летний старшина МЧС, командир отделения пожарно-спасательной службы Алексей Нуриев забросали коктейлями Молотова здание городской администрации в надежде уничтожить военно-учетный стол, расположенный в мэрии, пишет ЕАН.

Следствие считает, что обвиняемые выступали против СВО и частичной мобилизации, поэтому решили совершить теракт. Через несколько часов после поджога мэрии они были задержаны. На допросе они признались, что хотели устроить поджог, чтобы остановить мобилизацию. Теперь им грозит от 15 лет колонии до пожизненного заключения.