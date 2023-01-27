В США озвучили сроки поставок Украине танков Abrams

В Белом доме рассказали, когда состоятся поставки танков Украине.

Поставки танков Abrams займут "много месяцев", приводит РИА Новости заявление властей Америки.

Напомним, правительство Германии решило передать Киеву два танковых батальона. Первым шагом станет отправка роты из 14 танков из запасов бундесвера. США передадут Украине 31 танк Abrams, заявил президент страны Джо Байден. Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов полагает, что танковая армада, которую на Украине анонсировал Запад, не ударит по Крыму - она пойдет на Приднестровье. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в пользу Киева.