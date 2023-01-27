В Верховной Раде призвали выгнать Юлию Тимошенко из ее же партии за отдых в Дубае

Экс-премьера Украины, а ныне - лидер партии "Батькивщина" и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко была замечена на пляже в Дубае. Отпуск Тимошенко в ОАЭ неоднозначно был встречен в украинском парламенте и обществе. Так, член фракции "Слуга народа", зампред комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая призвала "Батькивщину" исключить Тимошенко из фракции и из партии.

Кадры с "пляжной" Тимошенко были опубликованы в СМИ и соцсетях. На сайте партии "Батькивщина" же появились фотографии политика в окружении швейцарских коллег – она, якобы, находится в рабочей командировке в Женеве.

Тема отдыха чиновников и народных избранников на роскошных заграничных курортах в условиях военного конфликта стала острой и в России. Так, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал исключить из партии двух региональных депутатов, замеченных на заграничных пляжах в новогодние каникулы. Один из них, кстати, столкнулся все в том же Дубае с дочкой министра обороны РФ Ксенией Шойгу.