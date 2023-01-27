Российские военные сорвали перевозку натовского оружия ВСУ, - Минобороны
ВС РФ нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, в том числе поставленных странами НАТО, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что также была нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских военных.
Как уточнили в ведомстве, с помощью ракет и беспилотников удалось поразить все назначенные объекты, обеспечивавшие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта.