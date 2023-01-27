Новый посол США в России вручит верительную грамоту на следующей неделе

Новый посол США в Москве Линн Трейси приступит к работе на следующей неделе. Ожидается, что она встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рядковым и вручит верительную грамоту, передают "Ведомости" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года. Она кадровый сотрудник высшего звена дипломатической службы. Последним местом ее службы был пост посла в Армении. Перед этим она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США (2017-2018) и заместителем главы миссии в посольстве США в Москве (2014-2017).