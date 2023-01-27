27 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Роспотребнадзор готовит групповой иск к уральской автошколе

Первоуральский отдел Роспотребнадзора готовит групповой иск к местной автошколе. Сейчас разыскиваются пострадавшие от ее деятельности.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в прошлом году жители Первоуральска заключили договоры с автошколой "Мои права". Стоимость варьировалась от 16 до 21,6 тысяч рублей, а срок обучения должен был составить 3,5-4 месяца. Люди своевременно оплатили курсы, однако руководство автошколы внезапно сообщило им о приостановке обучения на 3 месяца.

Обращения уральцев о расторжении договоров и возврате денег школа проигнорировала. Тогда клиенты коллективно обратились в Роспотребнадзор и консультационный пункт для потребителей. Специалисты, изучив материалы дела, решили подготовить групповой иск и предлагают всем пострадавшим от автошколы "Мои права" присоединиться к нему.

Для этого нужно заполнить и предоставить в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда (623102, Первоуральск, ул. Вайнера, 4; факс (3439) 24-84-20; e-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru) соответствующее заявление. Также нужно приложить документы, подтверждающие заключение договора с автошколой (сам договор, кассовые чеки и иные документы об оплате услуг); претензии или заявления в адрес исполнителя; переписку в мессенджере и прочие документы.

Как уточнили в ведомстве, заявления принимаются до 10 февраля этого года.

Теги: автошкола, иск, Первоуральск



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