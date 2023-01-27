Екатеринбуржцам показали, как будут выглядеть парные бюсты Петра I и Екатерины I

Жителям Екатеринбурга впервые показали, как будут выглядеть парные бюсты Петра I и Екатерины I. Оба расположатся у здания музея архитектуры и дизайна УрГАХУ.

"Симметрично по обе стороны от мемориальной группы будут расположены пара фонарных опор, которые являются точной репликой на исторически существовавшие фонари Екатеринбурга. Архитектура мемориальной группы выполнена в сочетании трех пород гранитов, и мрамора: южно-султаевский гранит, исетский гранит, сибирский гранит, уральский мрамор. Элементы скульптуры художественного литья выполняются в бронзе, поверхность патинируется", - говорится на сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга.

Реализация проекта проходит в несколько этапов. Помимо создания эскизного проекта, были проведены археологические исследования земельного участка, государственная историко-культурная экспертиза, а отчетную документацию согласовали с Управлением государственной охраны ОКН по Свердловской области. Помимо этого был разработан проект по обеспечению сохранности ОКН при выполнении работ по воссозданию объектов.

"При проведении археологических исследований на земельном участке, отведенном под воссоздание парной композиции бюстов Петра I и Екатерины I в Историческом сквере на территории Музея архитектуры и дизайна выявлен культурный слой. Разработано задание на проведение археологических исследований", - сообщается на сайте.

Скульптурная группа будет установлена в 2023 году.