Глава Нижневартовска отчитался перед депутатами городской думы за 2022 год

Дума Нижневартовска выслушала отчет главы города Дмитрия Кощенко о результатах его деятельности и деятельности администрации. На заседании думы подвели итоги 2022 года, передает корреспондент Накануне.RU.

В год 50-летнего юбилея, согласно данным, указанным в отчете, население Нижневартовска выросло на две тысячи — с 279,8 до 281,8 тысяч жителей. При этом рождаемость в полтора раза превышает смертность.

Взрывного роста экономических показателей не произошло из-за сложной экономической ситуации. Налоговые доходы бюджета снизились, однако исполнить его удалось с профицитом в размере 362 миллиона рублей. Удалось сохранить макроэкономическую устойчивость и даже добиться роста в некоторых областях — например, отгрузке товаров собственного производства и сокращении безработицы.

Депутат Анатолий Криста уточнил, по каким причинам экономические показатели развития города остаются на уровне 2018 года. Глава Нижневартовска отметил, что год выдался тяжелым — сначала из-за ковида, затем из-за санкционного давления.

Однако это не помешало завершить очередной этап строительства набережной, сдать два новых сквера: Героев Самотлора и Железнодорожников, — продолжить реализацию трех концессионных соглашений, развивать волонтерство и поддерживать социально уязвимые группы населения, к которым в 2022 году добавились семьи мобилизованных.

По итогам заседания большинство депутатов проголосовало за принятие отчета.