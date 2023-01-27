27 Января 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Глава Нижневартовска отчитался перед депутатами городской думы за 2022 год

Дума Нижневартовска выслушала отчет главы города Дмитрия Кощенко о результатах его деятельности и деятельности администрации. На заседании думы подвели итоги 2022 года, передает корреспондент Накануне.RU.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба Думы Нижневартовска

В год 50-летнего юбилея, согласно данным, указанным в отчете, население Нижневартовска выросло на две тысячи — с 279,8 до 281,8 тысяч жителей. При этом рождаемость в полтора раза превышает смертность.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Взрывного роста экономических показателей не произошло из-за сложной экономической ситуации. Налоговые доходы бюджета снизились, однако исполнить его удалось с профицитом в размере 362 миллиона рублей. Удалось сохранить макроэкономическую устойчивость и даже добиться роста в некоторых областях — например, отгрузке товаров собственного производства и сокращении безработицы.

сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутат Анатолий Криста уточнил, по каким причинам экономические показатели развития города остаются на уровне 2018 года. Глава Нижневартовска отметил, что год выдался тяжелым — сначала из-за ковида, затем из-за санкционного давления.

сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Однако это не помешало завершить очередной этап строительства набережной, сдать два новых сквера: Героев Самотлора и Железнодорожников, — продолжить реализацию трех концессионных соглашений, развивать волонтерство и поддерживать социально уязвимые группы населения, к которым в 2022 году добавились семьи мобилизованных.

По итогам заседания большинство депутатов проголосовало за принятие отчета.

Теги: дума нижневартовска, кощенко, депутаты, отчет главы города, семьи мобилизованных



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