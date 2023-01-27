Больница-долгострой в Нижневартовске полностью заработает к 1 мая

Окружная клиническая больница на 1100 коек в Нижневартовске полностью заработает к 1 мая. Информация была озвучена во время визита в Югру члена центрального штаба "Общероссийского народного фронта" Светланы Калининой, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время начаты пусконаладочные работы, подрядчик планирует завершить их в марте этого года.

Сейчас пациентов принимают инфекционное и реабилитационное отделения. После открытия больница станет хабом для пациентов со всей Югры, то есть покроет потребности в медицинских услугах не только жителей Нижневартовска, но и близлежащих территорий. С 1 марта ОНФ в ежедневном режиме будет проверять ход строительства объекта.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже 15 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Так, годом ранее на строительство и покупку оборудования было направлено 18,5 млрд руб.