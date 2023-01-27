В Челябинской области после вмешательства прокуратуры предприятие выплатило работникам 13,6 млн рублей

В Челябинской области Бакальское рудоуправление после вмешательства прокуратуры выплатило работникам долги по заработной плате на сумму 13,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Перед 902 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за ноябрь 2022 года в размере 13,6 млн рублей.

Директору предприятия было внесено представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства. После этого задолженность была погашена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.