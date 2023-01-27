27 Января 2023
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.ru

В управделами президента начали проверку после ЧП с МИ-8 во "Внуково"

По факту инцидента во "Внуково" с вертолетом специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства, началось разбирательство.

Вертолет еще до взлета получил повреждение рулевого винта, пострадавших нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова. Она добавила, что "в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность, взлет прекратил".

"Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство", - отметила она.

Теги: МИ-8, управделами президента,



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